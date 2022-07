Il “laureato” Kim è anche una persona dal cuore d’oro

Kim è laureato in economia aziendale, ha 498 mila follower su Instagram. Fa parte di una famiglia di sportivi, li fratello maggiore gioca in porta, il padre praticava judo, ama andare in bicicletta e i tatuaggi, in petto ne ha uno enorme: «Carpe diem». Kim un cuore d’oro: nel 2021 donò 50 milioni di won sudcoreani (circa 37 mila euro) alla Purme Foundation, nata per aiutare i bambini disabili in Corea del Sud ed è stato poi nominato ambasciatore dell’organizzazione. Fonte: Il Mattino