Il d.s. Giuntoli e i 5 portieri nella lista per la porta del Napoli

Il Napoli prosegue nella sua campagna acquisti estiva e sembra che alcuni tasselli si stiano mettendo al suo posto. Per la difesa Kim siamo ai dettagli e si inizia a pianificare per le visite mediche, tra domani e lunedì con ogni probabilità. In attacco si attende la cessione di Petagna al Monza e poi l’arrivo di Simeone. Poi si andrà per il ruolo di vice-Meret e qui i nomi non mancano. Secondo il CdS oltre a Sirigu del Genoa, qui si è arenata, causa differenza di richiesta sull’ingaggio, ci sono altri estremi difensori nella lista del dirigente azzurro. Ad esempio Navas e Kepa, ma gli alti ingaggi, al momento bloccano le trattative. Negli ultimi giorni si sono aggiunti Neto, ex Juventus e Fiorentina, ora al Barcellona e infine Trapp. Quest’ultimo secondo Sky Deutchland il club azzurro e il Benfica hanno sondato il terreno e il portiere dell’Eintracht è stato protagonista del successo dell’Europa League e nominato miglior estremo difensore del torneo.

La Redazione