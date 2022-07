Il belga che andò in doppia cifra giocando pochissimo…………

Il Napoli ha provato a confermare Mertens, già durante lo scorso campionato De Laurentiis si era mosso in prima persona per convincerlo con una visita a casa – anche per conoscere il piccolo Ciro – e con tanto di foto pubblicate sui social a testimonianza di un clima sereno tra le parti. Invece l’intesa non è mai stata raggiunta. C’è stata una trattativa ma l’epilogo si è rivelato distante da quelle che erano le speranze del club, del calciatore e, ovviamente, dei tifosi. Mertens aveva fatto una richiesta ufficiale alla società, il Napoli l’ha respinta, ha proposto le cifre svelate da De Laurentiis, ha ricevuto un cordiale ‘no’ e da allora non ci sono stati sviluppi. Ce ne saranno in futuro? Basterebbe fare un passo, ma oggi non trapela questa volontà.

RECORD

È senza squadra il miglior marcatore della storia del Napoli: Mertens, dal 2013 al 2022, ha segnato 148 gol in azzurro, lo scorso anno pur giocando poco (solo Petagna e Ounas hanno raccolto meno minuti) ha realizzato 13 gol stagionali, secondo miglior marcatore insieme a Insigne (ma senza rigori) alle spalle di Osimhen (18). Numeri che avevano spinto il Napoli a uno sforzo per la sua permanenza. I tifosi sperano ancora nel lieto finale, fino a quando Dries sarà svincolato saranno autorizzati a sognare, ma dopo l’ultima offerta la trattativa si è fermata.

Fonte: CdS