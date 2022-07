FOTO – Juan Jesus: “Il nostro destino si costruisce qui, ora!”

Juan Jesus, difensore del Napoli, presente insieme al resto della squadra a Castel Di Sangro per il secondo ritiro di preparazione alla prossima stagione, sui social, posta una foto in allenamento con una didascalia di incoraggiamento per il prossimo campionato. “Il nostro destino si costruisce qui, ora. Le fondamenta della nostra stagione dipendono anche da questi primi allenamenti. Dalla fatica e dalla stanchezza. Non sono giorni normali perchè qui comincia la nostra storia. Come finirà nessuno lo può sapere, ma quel che conta è lasciare ogni giorno tutto sul campo. Questa è la mentalità del Napoli!”