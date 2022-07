Ci siamo, si entra nel vivo con il secondo ritiro del Napoli a Castel Di Sangro, dopo quello di Dimaro. Si attendono con ansia le nuove maglie, ma in Abruzzo, dove è arrivato oggi il Napoli, c’è già una novità. Spuntano le nuove maglie da allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. In attesa delle nuove divise da gioco che saranno presentate il 27 luglio in occasione della prima amichevole in Abruzzo. A riportarlo su Twitter è G.Arpaia