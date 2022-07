De Laurentiis parla con i tifosi del belga e svela le varie offerte del Napoli

Hanno fatto il giro del web alcuni video che riprendono De Laurentiis camminare in città e fermarsi a parlare con alcuni tifosi rispondendo cordialmente a domande di mercato, impassibile nonostante sgradevoli offese ricevute a distanza. Gli chiedono di Mertens, lui fa chiarezza: «Io gli ho offerto 1,8 milioni, poi 2, poi 2,4 e lui li ha rifiutati. Allora ho detto, senti…. e comunque lui voleva stare solo un anno». Questa la proposta del Napoli che il belga, anni 35, avrebbe rifiutato. Non ci sono stati nuovi capitoli. Una proposta annuale che l’attaccante ha respinto per una richiesta più alta ma distante dalle idee societarie in un periodo storico in cui l’esigenza è stata quella di ridurre il monte ingaggi.

Fonte: CdS