De Laurentiis a Radio KKNapoli svela i prezzi della campagna abbonamenti

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, tanti i temi toccati, di seguito le sue parole.

Factory della Comunicazione

“Il calcio Napoli è vivo vegeto e fortissimo. Io forse sono stato male interpretato. Ad un certo punto ho fatto una dichiarazione parlando della “vil moneta”. Io credo che la maglia azzurra deve essere considerata dal tifoso come la propria pelle. Chi meglio dei giocatori è un tifoso del Napoli? Poi vedi che all’improvviso questi stessi calciatori iniziano a parlare di aumenti, di andare a giocare in campionati misconosciuti, e allora ci rimani male.

Su Koulibaly

“Io ho lasciato andare KK perchè lui mi ha detto “presidente ho ancora pochi anni davanti a me mi lasci andare”. Io gli ho risposto “no, non puoi andare al Barcellona, questo club non ha soldi per pagarti come meriti”. Poi è arrivata l’offerta dal Chelsea, e lì non abbiamo potuto dire di no. Ad uno come Koulibaly, pure se avessi insistito, cosa che ho fatto per più di un mese offrendogli anche 6 milioni netti per 5 anni, se vuole andare a fare un’altra esperienza in un club di prestigio come il Chelsea, in Premier, devi anche essergli riconoscente e non trincerarsi sempre dietro un no”.

Su Mertens

“Sento fortemente l’appartenenza ai colori, alla maglia, ma se devo ragionare come società non devo dimenticare che il calcio oltre a passione è anche industria, e purtroppo a volte dobbiamo andare contro il desiderio dei tifosi. Mertens si è proposto per un altro anno, però poi se anche lui ne fa una questione di “vil denaro”, allora io devo ragionare, e pensare al bene della società.

Quando gli ho offerto 4 milioni e mezzo lordi per l’ultima stagione, e li ha rifiutati, ne ho preso atto e non posso che ringraziarlo e augurargli ogni bene, però noi non possiamo andare contro quella che è la nostra possibilità e capacità perchè dobbiamo pensare a comprare dei giovani che ci serviranno per le prossime stagioni”.

Sulla campagna abbonamenti

“La campagna parte il 25 luglio e ci sono parecchie novità. Abbiamo previsto tariffe scontate per famigie e donne. Sconto del 50% per gli Under 14 e del 25% per il secondo componente della coppia. In generale le donne avranno comunque uno sconto del 10%. Prezzi? Le Curve inferiori costeranno 195 euro, per le donne 175 euro, per una coppia 136,50 euro e per i figli Under 14 97 euro. Le Curve superiori l’intero 305, donne 274,5, coppie 213, 50, under 14 152,50 euro. I Distinti inferiori costano per intero 390 euro, per le donne 351, la coppia 273, gli Under 14 195 euro. Per i distinti superiori l’intero 570, le donne 513, la coppia 399, gli Under 14 285. Tribuna Nisida: intero 770 euro, donne 693, la coppia 539, gli Under 14 385. Tribuna Posillipo: intero 1030 euro., donne 927 euro, coppie 721, Under 14 515 euro”.

Sullo stadio Maradona

“Sono stato a lungo in comune a parlare per vedere di creare una zona franca nello stadio, cinque ore prima e cinque ore dopo in modo che ci sia una pedonalizzazione, come avviene in altre città meno importanti. Stiamo cercando di ottenere anche la possibilità di parcheggiare. E’ mia intenzione creare ascensori in più, ora ce n’è uno. Poi dei salottini, almeno 40, che siano posizionati in alto sia in Tribuna Posillipo che nei Distinti. E poi una famosa tribuna, dei 500 o dei 1.000, che sarà dotata di un particolare servizio per chi ne vorrà usufruire. I lavori allo stadio saranno continui, stiamo già mettendo a posto la parte del garage e la parte della sala stampa. Ma anche tutti gli altri spogliatoi, per le squadre ospiti. Quando giochi in Champions, ma anche con le big di A, c’è soltanto da vergognarsi altrimenti. Da lì si ricomincia. Ho chiesto al Comune di trovare un terreno per costruire la pista d’atletica, in modo da toglierla dal Maradona e avvicinare i tifosi al campo, per stare più vicini ai propri beniamini”.