Dalla Premier pressioni su Piotr, il Napoli fissa il presso del cartellino

Il West Ham si è mosso per Zielinski, il centrocampista polacco interessa al club inglese che ha chiesto informazioni al Napoli, una prima mossa per capire quali potranno essere i successivi passaggi. La valutazione del club azzurro è 50 milioni, si tratterebbe quindi di un investimento di quelli importanti per il West Ham che intanto ha dato l’accelerata decisiva per Scamacca del Sassuolo. Una situazione da tenere monitorata perché il tecnico Moes è alla ricerca di un centrocampista dalla caratteristiche offensive e Zielinski risponderebbe a questo tipo di giocatore. Da capire, quindi, quelle che saranno le ulteriori mosse degli Hammers che nei giorni scorsi si sono mossi anche per Lozano ma la situazione poi non è decollata. Il polacco è sotto contratto con il Napoli fino al 2024. Da vedere se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni, la Premier League rappresenta una vetrina sempre affascinante, anche se il polacco ha espresso più volte il suo pensiero di trovarsi molto bene a Napoli.

Fonte: Il Mattino