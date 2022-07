Castel di Sangro – Day 1: primo allenamento in Abruzzo per il Napoli

Comincia oggi il secondo ritiro estivo del Napoli. La partenza è prevista in mattinata, l’arrivo a Castel di Sangro poco prima di pranzo, la squadra resterà in Abruzzo fino al 6 agosto. Nel pomeriggio il primo approccio coi tifosi e con lo stadio Patini per la seduta pomeridiana agli ordini di Spalletti. Come a Dimaro, quasi sempre la squadra si allenerà due volte al giorno ad eccezione – ad esempio – di quando ci saranno le amichevoli. Sette sedute saranno chiuse al pubblico. Da mercoledì è possibile acquistare online su Ticketone (30 euro curve e distinti, 40 le tribune) i tagliandi delle quattro amichevoli: 27 luglio contro l’Adana di Montella e Balotelli, 31 il Maiorca, 3 agosto Girona e 6 agosto Espanyol. Lo stadio Patini sarà aperto a 5mila tifosi. Domani il Napoli svelerà i dettagli della campagna abbonamenti, via lunedì. Fonte: CdS