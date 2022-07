Castel di Sangro “attende” di sapere se l’esilio di ADL è terminato

A Dimaro il presidente De Laurentiis c’è stato, ma praticamente non si è visto. In Abruzzo sia il presidente della Regione Marsilio che il sindaco Caruso, in questi giorni hanno inviato più di un messaggio al numero uno del Napoli: «Lo aspettiamo a Castel di Sangro e lo porteremo in pubblico» hanno detto quasi in coro nelle ultime ore. L’obiettivo, infatti, è capire se l’auto-esilio dorato dello Sporthotel Rosatti di Dimaro possa continuare anche nella incantevole struttura scelta dal club per la permanenza. Come lo scorso anno, infatti, il Napoli alloggerà nelle due settimane abruzzesi non a Castel di Sangro ma all’Aqua Montis Resort & Spa, splendido e immenso hotel che si trova a Rivisondoli, a quindici minuti di distanza dalle strutture che vedranno gli azzurri allenarsi. La formula inaugurata lo scorso anno ha convinto la società che l’ha così puntualmente riproposta.