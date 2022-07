Castel di Sangro, arrivo previsto per il pranzo: è pienone

La squadra arriverà in Abruzzo oggi, dopo le 12 per il pranzo, poi il primo allenamento al pomeriggio. Ma il ritiro di Castel di Sangro spera di cambiare volto rispetto alle edizioni 2020 e 2021, caratterizzate tristemente dal Covid: l’organizzazione ha infatti previsto spettacoli ed eventi in piazza, non solo con vari artisti ma anche con i tesserati azzurri che potranno così venire a contatto con i tifosi. Scontata la presenza di Luciano Spalletti, meno quella dei calciatori, in attesa che i colpi in entrata del mercato diano maggiore vigore all’estate azzurra e al morale dei napoletani. «I biglietti per le quattro amichevoli internazionali sono pressoché esauriti e, quanto all’affluenza di tifosi, ci sono alberghi prenotati anche in Molise», spiega il governatore Marsilio.