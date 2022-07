CALCIO FEMMINILE – Giorgia Tudisco e Julie Novak neo acquisti del Sassuolo

Giorgia Tudisco è una nuova giocatrice del Sassuolo! La classe 1995 dopo tre anni torna a vestire i colori neroverdi con alle spalle due stagioni al Pomigliano Women. “Sono felicissima di ritornare al Sassuolo dopo 3 anni e tornare ad essere parte di questa grande famiglia! Sono carica ed ho una grande voglia di affrontare nuove sfide con questo club. FORZA SASOL!”

Bentornata Giorgia!

Julie Nowak è una nuova giocatrice del Sassuolo! Per la classe 1995 sarà il primo anno in Serie A visto che in passato ha sempre e solo giocato in Danimarca per diverse squadre: BSF, Fc Nordsjælland e, più recentemente, nel HB Køge, club con il quale ha vinto due volte di fila il campionato danese. “Ho sempre voluto vivere all’estero, il Sassuolo per me è stato l’opportunità per farlo. Inoltre, seguo da un paio di anni ormai la Serie A italiana. Il mio obiettivo è quello di migliorare sia a livello personale che come team. Le ultime due stagioni del Sassuolo sono state pazzesche, penso che quest’anno possiamo sognare qualcosa di grande”.

Benvenuta Julie!

