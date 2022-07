A. De Laurentiis “anticipa” il tema di Mertens, passando alla questione maglie e abbonamenti

Questa sera alle ore 21,00 a Radio Kiss Kiss, lunga ed interessante intervista al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dove ha toccato diversi temi. Dal mercato, alla campagna abbonamenti fino alla presentazione delle nuove maglie. “Mertens? Addio al Napoli. Per la presentazione delle maglie, il tutto avverrà il giorno 27 Luglio, ovvero poche ore dalla sfida amichevole contro l’Adana di Montella e Balotelli. Per la campagna abbonamenti, chi ne andrà in possesso potrà assistere gratis una volta alla settimana gli allenamenti al “Maradona”. Infine ci saranno agevolazioni sui prezzi per le famiglie e le donne”. Il resto dell’intervista alle ore 21,00.

La Redazione