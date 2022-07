Via al ritiro-bis in Abruzzo. Il 27 il test con Balo e Montella

Si riparte: domattina il Napoli partirà per il secondo ritiro estivo. Destinazione Castel di Sangro per il terzo anno consecutivo. L’arrivo è previsto per ora di pranzo col primo allenamento a porte aperte nel pomeriggio. Si ricomincia con la curiosità dei tifosi che saranno presenti in Abruzzo per i futuri colpi di mercato che potranno mettersi in mostra nelle quattro amichevoli internazionali previste.

IN VIAGGIO. Oggi ultimo giorno di riposo, tre giorni di pausa per tutti ad eccezione di Ostigard, l’ultimo arrivato, che ha lavorato da solo per mettersi al pari dei compagni. Domani la nuova partenza per un viaggio decisamente più breve con arrivo previsto poco prima delle 13. Come in Trentino, anche a Castel di Sangro saranno previste quasi sempre due sedute di allenamento al giorno e quasi sempre aperte ai tifosi (solo cinque dovrebbero essere chiuse al pubblico).

TEST. Saranno quattro le amichevoli che disputerà il Napoli per avvicinarsi alla prossima stagione con la prima di campionato il 15 agosto a Verona. Si comincia il 27 luglio contro l’Adana di Montella e Balotelli, poi il 31 sfida al Maiorca, il 3 agosto al Girona e il 6 agosto ultima amichevole contro l’Espanyol prima del rientro a casa. Biglietti in vendita solo online su Ticketone da mercoledì con la protesta dei tifosi per i prezzi alti (curve e distinti a 30 euro e tribune 40). Per tutti i test c’è ancora ampia disponibilità. Lo stadio Patini sarà aperto a 5mila tifosi.

Fonte: CdS