TENNIS – Berrettini e Musetti conquistano la semifinale a Gstaad e Amburgo

Il tennis italiano prosegue nel suo momento magico e prosegue con Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Per il ragazzo nativo di Roma (Berrettini), dopo il Covid che gli ha impedito di partecipare a Wimbledon, ha battuto agli ottavi Gasquet e oggi Martinez. Contro la spagnolo sotto di un set 6-3 e nel secondo al tie-break era indietro 5-1 prima della rimonta per 5-7 e vince il terzo facile per 6-1. Berrettini in semifinale sfiderà Thiem. Ad Amburgo Lorenzo Musetti ha battuto 6-3/ 6-4 Davidovich Fokina.

La Redazione