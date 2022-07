Tacopina, pres. Spal: “Nessun gruppo USA interessato al Napoli, con ADL ho parlato di altro”

Joe Tacopina, presidente della Spal, ha smentito le voci di un possibile interessamento di qualche gruppo proveniente dagli Stati Uniti a comprare il Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport: “Io e De Laurentiis ci siamo conosciuti anni fa a Londra e siamo in ritiro vicini, abbiamo parlato della nostra visione e delle nostre passioni. Napoli agli statunitensi? No no, abbiamo parlato di altri business, non di calcio e abbiamo giocato a calciobalilla. L’ho battuto 5-4 volte, lo scriva“, ha concluso Tacopina.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com