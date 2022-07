SERIE B FEMMINILE – Serena Landa passa al Napoli

Serena Landa, nata a Desio il 29 marzo 2001, è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Arriva in prestito dalla Roma, proprietaria del suo cartellino, dopo una stagione a Pomigliano. Nonostante la giovane età, Landa – attaccante mancino dotata di qualità e fantasia – vanta una discreta esperienza in A avendo messo insieme insieme 15 apparizioni in massima serie con Roma, San Marino (con un gol senato contro la Juve) e Pomigliano.

“Sono felice di tornare in Campania e di vestire la maglia azzurra – spiega Landa -. Quest’anno dovrò dare continuità alle mie prestazioni, in questo modo potrò fornire il mio contributo per centrare gli obiettivi che il club si è posto. Giocare qui sarà una grande emozione perché conosco quanta passione c’è a Napoli per la squadra e per il calcio”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile