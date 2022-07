Serie A – Le quotazioni da gol. Per il Napoli è una scommessa (Formazione)

Tre settimane e ci siamo. Si ricomincia a tutta velocità. In 91 giorni, dal 13 agosto quando inizierà il campionato, al 13 novembre, quando si interromperà per il Mondiale, le squadre impegnate nelle coppe giocheranno 21 partite, tranne la Fiorentina che arriverà a 23 se supererà i play-off di Conference League. Non tutto, ma molto si deciderà in questa specie di torneo di “Apertura”, in attesa, da gennaio in poi, di quello di “Clausura”. È la ragione principale per cui la maggior parte delle 7 squadre attese dalle coppe hanno operato in fretta (e non male, visti i risultati) in questo mercato. Volevano consegnare agli allenatori l’organico al completo o quasi con anticipo sull’inizio del campionato. In ritardo solo il Milan e nemmeno troppo tempestivo il Napoli, ma cinque su sette si sono già mosse con efficacia, cambiando sensibilmente il valore dell’organico.

SCOMMESSA NAPOLI. Formazione-base del campionato scorso: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Anguissa; Lozano (Politano), Osimhen, Insigne. Sono uscite due certezze (e un pezzetto di storia, Mertens) e sono arrivate due scommesse.

Il georgiano Kvaratskhelia al posto di Insigne (definito comunque da Spalletti «un degno sostituto di un campione come Insigne») e quasi il sudcoreano Kim al posto del comandante Koulibaly. In più, Olivera con Simeone sull’uscio .

Probabilmente De Laurentiis si aspetta un altro capolavoro dal suo allenatore che nella stagione scorsa ha portato il Napoli a lottare per lo scudetto per poi conquistare il terzo posto.

Oggi la squadra è meno forte. Vediamo nelle prossime tre settimane.

Fonte: CdS