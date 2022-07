Scotto: “Domani Kim parte per l’Italia”. Ecco quando sono previste le visite mediche

E’ praticamente fatta per il difensore, ormai ex Fenerbahce, Kim Min-jae, che presto vestirà la maglia del Napoli. Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, aggiorna attraverso i social, sul suo arrivo in Italia e le visite mediche che effettuerà prima di aggregarsi alla squadra. “Kim domani parte per l’Italia. Visite mediche e raggiungerà la squadra direttamente a Castel di Sangro”.