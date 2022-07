Rai: “L’ambientamento per Kim sarà più compless0 rispetto a Kvara”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Fabrizio Cappella, giornalista della Rai

“Resta ancora a sfavore della qualità rispetto alla scorsa stagione il bilancio del mercato. Su Kvaratskhelia mi sento di scommettere per le stagioni a venire, ma anche già per questa. L’ho visto già abbastanza pronto, mi sembra uno che è molto sveglio e riesce a cogliere tutte le indicazioni. Per Kim la questione delle indicazioni e dell’ambientamento restano più complesse. Nell’immediato è chiaro che chi è andato via pesa più di chi è arrivato. Politano mi è sembrato tutt’altro che demotivato. È chiaro che il fisico lo aiuti di più rispetto a Petagna. Ho visto bene anche Mario Rui che è un giocatore che secondo me alla fine il suo minutaggio lungo ce l’avrà comunque. Bisogna capire anche il recupero completo di Olivera che abbiamo visto sempre a mezzo servizio. La velocità di Koulibaly era un’altra cosa rispetto a quella di Juan Jesus e Rrahmani. Non sono mai riuscito a vedere De Laurentiis a Dimaro durante questo ritiro. Anche il confronto con i tifosi poteva essere un momento interessante. La tifoseria di Dimaro è composta da persone che non vivono a Napoli, quindi l’incontro col presidente poteva essere un momento importante per loro”.