Petagna al Monza apre le porte a Simeone: alternativa a Osimhen o compagno di reparto

Il Cholito Simeone è entrato nei radar del Napoli da tempo grazie alla sua ultima stagione condita da 17 gol e 6 assist: il Verona chiede 20 mln per lasciarlo partire e i partenopei potrebbero accogliere la richieste tra parte fissa e bonus. A lasciargli spazio in azzurro sarebbe Petagna, che da settimane il Monza corteggia con insistenza: nelle prossime ore si potrebbe arrivare all’accordo totale con il Napoli e il giocatore. Dunque, Spalletti avrà la sua alternativa a Osimhen nel 4-3-3, ma non è da escludere un modulo che permetta di giocare a entrambi, magari come soluzione alternativa in determinate partite . In fondo Simeone e Osimhen sono simili per caratteristiche (velocità e spunto), ma diversi per il modo di interpretare il proprio ruolo in campo: l’argentino è un uomo d’area di rigore, il nigeriano tende a svariare su tutto il fronte offensivo. Diversi ma complementari.

Fonte: Il Mattino