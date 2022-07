Napoli-Simeone, tutto pronto per la firma. Il “Cholito” sarà un jolly per Spalletti

Il mercato del Napoli è sempre in fermento, ma per i classici annunci o accelerate varie, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Nel caso di Giovanni Simeone, due sono le questioni da tenere in considerazione. La formula da trovare con l’Hellas Verona e Petagna. Per la prima questione, secondo il CdS, c’è da capire se ci sarà il diritto o l’obbligo di riscatto sui 16/17 milioni da dare al Verona. Il club scaligero ha già in rosa Djuric, Piccoli e Henry, perciò il “Cholito” è in vendita. Sul bomber ex Atalanta e Spal, c’è il Monza che è molto vicino all’acquisto. Dopo la sua cessione, si potrà chiudere per l’argentino che nel modulo di Spalletti potrà giocare anche con Osimhen. Insomma il classico jolly per l’attacco, ma prima andranno messi i tasselli al posto giusto.

La Redazione