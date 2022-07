Napoli, mercato in uscita: tutto tace per Ounas, Zerbin verso la conferma e Gaetano…

Il Napoli si prepara alla seconda parte del ritiro a Castel di Sangro in attesa di scoprire il futuro dei suoi esuberi: tutto tace per Ounas, che ha rifiutato il rinnovo, mentre Zerbin potrebbe essere confermato da Spalletti, che ne apprezza le qualità e il club potrebbe bloccarlo; discorso diverso per Gaetano, su cui c’è sempre il forte pressing della Cremonese ma che verrà valutato anche nella seconda parte di ritiro per scegliere se tenerlo in rosa o mandarlo un altro anno in prestito. Nel mentre, si attende l’arrivo di Kim Min-jae, il post Koulibaly.

Fonte: Il Mattino