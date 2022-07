L’entourage di Kim conferma l’accordo con il coreano Min-Jae

L a conferma dello sprint per Kim Min-Jae è arrivata dall’entourage del calciatore che ha fissato l’orizzonte di un affare ormai avviato alla conclusione: «Abbiamo raggiunto un accordo. Se nulla andrà storto, nel fine settimana saremo a Napoli e firmeremo il contratto». È proprio quello che si augura Spalletti. L’allenatore spera di poter lavorare sin da subito col centrale sudcoreano per cominciare a provare la coppia difensiva del prossimo anno. L’affare è in via di definizione, col Fenerbahçe c’è poco altro da dire dopo che Giuntoli ha chiarito al club turco la disponibilità a coprire per intero la clausola da 20 milioni. Con il calciatore, che firmerà un contratto fino al 2027, si discute dei dettagli, come l’ipotesi di inserire una clausola rescissoria da almeno 40 milioni. Quando tutto sarà stato chiarito, il giocatore sbarcherà in Italia per le visite mediche, la firma sul contratto e la stretta di mano con Spalletti e i nuovi compagni. Fonte: CdS