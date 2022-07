Lavezzi: “Non l’ho fatto per rispetto alla gente che mi ha amato”

Ezequiel Lavezzi commenterà la Champions su Prime Video. Durante un’intervista a Fanpage ha svelato il perchè non ha mai accettato offerte da altre italiane: “Sono stati tanti i momenti in cui avrei potuto farlo. Non è mai successo perché ho deciso di non giocare in squadre italiane che non fossero il Napoli. Ho avuto la possibilità e non l’ho mai fatto per rispetto della gente che mi ha amato lì”. A proposito della sua avventura partenopea, il Pocho ha raccontato: “Sono legato a tutte le squadre in cui sono stato, ma Napoli ha un plus”.Anche se Lavezzi ammette di aver sofferto un po’ le troppe attenzioni: “È stata una fase intensa della mia vita, cinque anni di fila. Quell’aspetto è arrivato a stancarmi un po’. Ma questo non vuol dire che a Napoli non mi abbiano fatto del bene, anzi”.