La Figc sceglie Napoli per rinnovare il binomio sport-sociale e rilanciare il territorio

Il presidente dellaè stato ricevuto ieri adal sindaco dialla presenza anche del presidente del. Al centro del meeting la promozione del binomio sport e sociale, lo sviluppo del territorio e gli investimenti nel campo della formazione e della cultura.ha propostoquale sede, nel prossimo inverno, di un’iniziativa che vede coinvolte tutte le forze sociali per costruire una piattaforma aperta in cui lo sport, il calcio in particolare, funga da propulsore per il rilancio del territorio. Consono state discusse anche alcune esigenze del calcio di base, a partire dalla necessità di attivare un processo virtuoso sul tema dell’impiantistica: “Siamo onorati che ilabbia deciso di organizzare proprio aun incontro che possa coinvolgere istituzioni sportive fino a quelle politiche. Lavorando di squadra daremo il nostro contributo per creare un futuro per tanti giovani campani“. Il presidente dellaha incontrato anche l’assessore alla sicurezza e alla legalitàper lavorare a braccetto anche con la: “Sosteniamo il calcio e tutti gli sport come leva importante per il rispetto delle regole e costruire un percorso dei ragazzi napoletani e campani“, ha spiegato l’assessore. Il progetto vuole realizzare una piattaforma dove far convergere varie realtà oltre che recuperare impianti bloccati.ha pensato anche di inserire una squadra napoletana all’interno del progetto ““, un’iniziativa rivolta ai ragazzi accolti nei) presenti in tutto il territorio nazionale.