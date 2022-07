Kim Min Jae, le ultime: si lavora alla durata del contratto

Mancano solo i dettagli. Gli ultimi aggiornamenti su Kim Min Jae arrivano da TMW. Dopo aver trovato l’accordo col Fenerbahce, a cui verranno versati i 20 milioni di euro della clausola risolutoria, il club partenopeo è ora al lavoro per definire i dettagli che riguardano maggiormente la durata del contratto. Due le opzioni sul tavolo: un triennale, la soluzione preferita dal giocatore, un quinquennale, preferito dal Napoli. La società di De Laurentiis è anche disponibile all’inserimento di una clausola risolutoria che entrerà in vigore al termine del secondo anno di contratto, di circa il doppio rispetto ai 20 milioni di euro che verranno pagati, pur di trovare un punto di intesa con Kim. L’affare comunque non sembra in discussione, anche perché negli ultimi giorni non si sono registrati inserimenti da parte di altri club.