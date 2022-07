Jacomuzzi: “Diamo fiducia a giovani italiani come Gaetano e Zerbin”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Jacomuzzi, direttore sportivo.

“Meglio Simeone o Petagna? Il prossimo anno si faranno le conte. Ma se ho Gaetano e Zerbin perché devo andare su un ragazzo straniero. Poi ci penserà Spalletti, che è molto bravo. Ma bisogna rischiare. Rischiano di meno oggi le società, così come si è deciso di puntare su Kim. Si è andato sul sicuro, ma perché non si è puntato su italiano? In questo modo ha esordito Fabio Cannavaro. I nostri scout sono bravi, ma anziché mandarli all’estero perché non li mandiamo, ad esempio, a Cava dei Tirreni. Se non diamo fiducia ai giovani non andiamo mai avanti e Mancini e la Nazionale non avranno più giocatori. Ricordiamo che abbiamo fatto diventare italiani giocatori che non hanno messo mai la maglia. I nostri giocatori sono bravi. Ma perché non diamo fiducia ai giovani italiani? Ci sono Gaetano e Zerbin, loro sono giocatori: diamogli fiducia. Adesso vogliono tutti Pinamenti o Bonazzoli, ma sono quattro anni che giocano ad ottimi livelli. Se in Italia un talento come Bernardeschi va a Toronto, dobbiamo vergognarci. Kim? All’Everton ci mandarono la notizia per andare a vedere questo ragazzo, ha tutte le potenzialità, non discute mica. Ma dobbiamo dire, caro Spalletti, stagli vicino perché è un coreano che è stato in Turchia. Qui in Italia è tutto diverso”.