Il West Ham sembra scatenato in questa finestra di mercato, dopo l’offerta di 40 milioni per Scamacca, ora ha puntato gli occhi su Piotr Zielinski del Napoli., come riportato da TMW. Il Napoli non lascerà partirà il centrocampista polacco per meno di 45 milioni, ma nonostante la cifra, gli hammers sembrano fortemente interessati a lui, anche se prima l’obiettivo era Lozano, rumors morti sul nascere per una questione di ingaggio troppo elevato per il messicano.