I dettagli del contratto e clausola del coreano Kim

È stata la parola chiave di una trattativa che ha vissuto diversi momenti. Kim è entrato da mesi nei radar del Napoli, è stata la prima scelta dopo l’addio di Koulibaly al Chelsea con l’ok di Spalletti che si era espresso pubblicamente ritenendolo profilo «da Napoli e da Champions League». De Laurentiis sperava di concludere l’operazione per una cifra inferiore ai 20 milioni della clausola, ma l’inserimento del Rennes – disposto a coprirla per intero – ha costretto il Napoli a rivedere la propria offerta ottenendo la possibilità di pagarla in due rate. Non è stato difficile convincere il calciatore che, pur legato a Genesio, allenatore dei francesi, suo maestro al Beijing Guoan, è affascinato all’idea di trasferirsi in Italia per giocare la Champions League. Kim guadagnerà 2,5 milioni a stagione e nel contratto, come confermato dalla Turchia, potrebbe essere inserita una clausola tra i 40 e i 45 milioni di euro.

Fonte: CdS