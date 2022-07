Galetti: “Tra qualche giorno si definirà Petagna al Monza”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Rudy Galetti, esperto di mercato.

“Petagna al Monza? Tra il fine settimana e l’inizio della prossima. Petagna gradisce tornare in Lombardia, Monza è una piazza dove può mettere minuti. Simeone al Napoli senza un’uscita non si sblocca nulla, potrebbe essere il vice Osimhen. I costi potrebbero essere simili. Per le caratteristiche vanno a guadagnarci sia il Monza che il Napoli. Mertens? Sembra un silenzio per non rompere le uova su cui si cammina come abbiamo visto per esempio altrove, come il Torino con Bremer e la Juve. È un silenzio per non far rumore, è un silenzio che dimostra anche un po’ di freddo. Non ci sono segnali positivi per la prosecuzione del rapporto, vedo una percentuale maggiore nella sponda Lazio. Kim? Il campo ci dirà tutto, se l’operazione si chiuderà. Il campionato turco, probabilmente, non è un banco di prova rispetto la Serie A. Alcuni colleghi turchi pensano che la loro Serie A è equiparabile alla nostra B”.