EURO CALCIO FEMMINILE – Svezia-Belgio 1-0, Sembrant abbatte il “muro” fiammingo

Questa sera all’Accademy di Manchester si è giocata la sfida tra la Svezia e il Belgio, valevole per i quarti di finale degli Europei femminili. Le scandinave partono subito forte con il tiro al limite di Algedad, parata in angolo di Evrard. Il portiere ospite si supera ancora sul colpo di testa di Illestedt. La Svezia va anche in gol, ma il VAR annulla la rete di Blackstenius. Nella ripresa la gara non cambia ed è eccezionale la parata di Evrard, sempre su Blackstenius. La gara sembra davvero volgere ai supplementari, ma arriva il gol sotto porta di Sembrant ed è festa per la squadra scandinava che in semifinale affronterà l’Inghilterra. Domani l’ultimo quarto di finale tra la Francia e l’Olanda.

SVEZIA D: Angeldal F. (dal 39′ st Bennison H.), Asllani K., Bjorn N., Blackstenius S., Eriksson M., Ilestedt A., Kaneryd J., Lindahl H. (Portiere), Nilden A., Rolfo F., Sembrant L.. A disposizione: Bennison H., Blomqvist R., Falk J. (Portiere), Hurtig L., Jakobsson S., Musovic Z. (Portiere), Rubensson E., Schough O., Seger C. Allenatore: Gerhardsson P..

BELGIO D: Biesmans J. (dal 43′ st Kassandra M.), Cayman J., De Caigny T., Deloose L. (dal 22′ st Dhont E.), De Neve L., Evrard N. (Portiere), Kees S., Minnaert M., Philtjens D., Vanhaevermaet J., Wullaert T.. A disposizione: Delacauw F., Dhont E., Eurlings H., Kassandra M., Lemey D. (Portiere), Lichtfus L. (Portiere), Tison C., Tysiak A., Vangheluwe J., Van Kerkhoven E., Vanmechelen D., Wijnants S. Allenatore: Serneels I..

Reti: al 45′ st Sembrant L. (Svezia D).

Ammonizioni: al 16′ pt Biesmans J. (Belgio D), al 36′ pt Philtjens D. (Belgio D).

La Redazione