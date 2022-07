Entro poche ore visite, firma e ritiro a Castel Di Sangro per Kim Min-Jae

Spalletti aspetta Kim che a sua volta aspetta l’ok per volare in Italia. Domani comincia il ritiro di Castel di Sangro e proprio nelle prossime ore potrebbero essere pianificate le visite mediche del difensore. Lo ha confermato il suo entourage: «Abbiamo raggiunto un accordo. Se nulla andrà storto, nel fine settimana saremo a Napoli e firmeremo il contratto». Kim, fuori squadra al Fenerbahçe, si allena da solo in attesa di notizie. Aveva saltato gli ultimi allenamenti e non è stato neppure inserito nella lista Uefa per i preliminari di Champions League. Tutti erano a conoscenza del suo destino, bisognava solo capire quale sarebbe stata la sua nuova destinazione: Everton e Inter avevano fatto un sondaggio, il Rennes ci ha provato, il Napoli è stato il club che la sta spuntando. Pochi dettagli e l’affare si potrà concludere.

Fonte: CdS