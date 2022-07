Bertoli, ex trustee Salernitana: “Napoli o Bari a rischio trust? E’ difficile capire cosa succederà”

Paolo Bertoli, ex trustee della Salernitana e CEO della Widar Trust, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

Napoli o Bari a rischio trust? E’ difficile capire cosa succederà e cosa farà De Laurentiis. Solo lui sa qual è la situazione migliore per Napoli o Bari. Il precedente Salernitana ha cambiato la percezione: non vedo alternative. O De Laurentiis cede una delle società prima o si rischia di andare verso un nuovo trust. Salvezza Salernitana? Non sono un appassionato di calcio, ma vedere la squadra salvarsi così è stato emozionante. Nonché una soddisfazione. Il trustee ha una doppia responsabilità, in questo casa: quella nei confronti dei venditori e quella nei confronti della società e dei tifosi. E noi la sentivamo molto quest’ultima. Sentire la pressione che una squadra e una piazza venga cancellata è una cosa pesante… Spero che non si arrivi ad una situazione simile anche per Napoli e Bari”.