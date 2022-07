Tocca ad Insigne caricarsi il Toronto sulle spalle e portarlo ai play-off

La sveglia è già programmata per l’una e mezza della notte tra sabato e domenica. Perché a quell’ora (le 19.30 canadesi) ci sarà il fischio d’inizio di Toronto-Charlotte. Ecco, questa è la partita che Lorenzo Insigne ha cerchiato in rosso perché dovrebbe essere con quasi assoluta certezza la partita del suo esordio in Mls. Il napoletano è arrivato in Canada oramai da un mese, ma a causa di un piccolo problema fisico che ne ha rallentato l’inserimento, ha dovuto rimandare settimana dopo settimana il giorno del suo esordio. In città praticamente non si parla altro che del suo esordio. Con i mezzi tecnici di cui dispone, il napoletano dovrà caricarsi la squadra sulle spalle, trascinarla fuori dalla palude degli ultimi posti e rilanciarla in chiave playoff. Aiutato anche dall’arrivo dell’altro napoletano Criscito, Insigne si è già inserito alla grande nel mondo Toronto e nella mentalità del calcio americano.

