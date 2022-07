TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Ecco dove vedo il Napoli ai nastri partenza”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “In queste ore sembra che il mercato del Napoli si stia sbloccando, con le trattative di Kim in difesa e Simeone in attacco. Il giocatore sudcoreano per certi versi assomiglia come caratteristiche a Koulibaly, anche se il senegalese non sarà semplice da sostituire, per quanto fatto in maglia azzurra. Sulla punta del Verona è a buon punto, ma dipende dalla cessione di Petagna che è ad un passo dal Monza. I giovani? Si sono ben comportati e dato buoni segnali al mister. Costanzo e Ambrosino probabilmente andranno in prestito, come nel caso di Vergara e Coli Saco passati alla Pro Vercelli. Sulla questione portiere, credo che ancora oggi i nomi sono tanti, sembrava a buon punto per Sirigu, ma c’è distanza sull’ingaggio tra le parti. Ora si parla di Provedel e Neto, vediamo quale profilo si andrà per accontentare Spalletti. La griglia estiva? Sulla carta si sta rinforzando la Juventus e bene anche Roma e Lazio. Il Napoli se riesce ad avere il giusto equilibrio, se la può giocare per la seconda o terza fila”.

La Redazione