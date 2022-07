Solbakken è del Napoli, ma per prenderlo ora serve una cessione. Gli ultimi aggiornamenti

Il Napoli ha in pugno Ola Solbakken del Bodo Glimt, avendo superato nelle preferenze la Roma. Tra l’altro tra il club norvegese e quello giallorosso, ci sono vecchie ruggini, legate al dopo gara dell’andata dei quarti di finale di Conference League, avvenuto negli spogliatoi. Nei giorni scorsi il calciatore norvegese era a Villa Stuart, il motivo era per un controllo alla spalla. Era presente, come riporta il CdS, anche il medico sociale del club azzurro Raffaele Canonico e il giocatore scandinavo dovrà operarsi, star fermo per tre mesi circa. Probabilmente l’acquisto avverrà a Gennaio, potrebbe arrivare ora, ma solo se dovesse esserci una cessione. L’indiziato è Ounas che piace a Bologna, Torino, Marsiglia e Nizza, mentre Politano è ormai tolto dalla lista delle cessioni, come cambia il mercato da una settimana all’altra.

La Redazione