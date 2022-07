SERIE B FEMMINILE – Aurora De Sanctis, nuovo rinforzo per il Napoli

Aurora De Sanctis, nata a Notaresco, il 21 marzo del 2000, è una calciatrice del Napoli Femminile. Giovane ma già molto esperta, De Sanctis – che ha esordito in Serie A ad appena 16 anni con la maglia della Jesina – ha disputato 29 gare in massima serie nelle ultime due stagioni con le maglie di San Marino e Verona (15 i “gettoni” con l’Hellas nello scorso campionato). Mancina di spinta e di qualità, è stata promossa in A con il San Marino nella stagione 2019/2020 (15 presenze) quando le Titane arrivarono secondo proprio alle spalle del Napoli Femminile. “Sono molto felice di approdare all’ombra del Vesuvio, la maglia azzurra sarà un ulteriore step di crescita per la mia cartiera. So che la società è ambiziosa e lo sono anche io, ragion per cui – nonostante io abbia militato in Serie A negli ultimi due anni – ho deciso con entusiasmo di accettare questa nuova sfida”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile