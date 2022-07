Ciro Venerato, giornalista Rai, ed esperto di mercato, ha aggiornato in merito al mercato del Napoli, in particolare sulla trattativa imbastita per portare Giovanni Simeone al Napoli. “Tutto dipenderà dalla cessione di Petagna al Monza, i due affari sono collegati. Inoltre il suo arrivo è previsto solo in prestito con diritto e non con l’obbligo richiesto dal Verona”.