RADIO PUNTO NUOVO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli? Non ridimensionato, ma più omogeneo”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Il mercato del Napoli? Per certi versi potrebbe essere una sorta di rifondazione, ma se certi acquisti dovessero avvenire, arriverebbero per dare più omogeneità. Tra l’altro i vari Kim e Simeone, oltre Ostigard, Olivera e Kvaratskeila hanno un mix di forza fisica e carattere, aspetti che sono venuti a mancare nelle passate stagioni. Mister Spalletti da sfavorito, potrebbe dare la giusta dimensione alla squadra e più equilibrio in alcune zone del campo. I giovani in rosa? Per certi versi mi ha sorpreso in positivo Zerbin, calciatore che per le movenze assomiglia Insigne, si accentra e calcia a giro, mentre Gaetano è il classico jolly in mezzo al campo, ma anche vicino all’attacco. In prospettiva ha fatto bene anche Costanzo, ma anche Ambrosino che sta confermando quanto di buono ha fatto in questo 2022. Kim? Per caratteristiche sa impostare davanti alla difesa e buoni numeri in fase di copertura”.

La Redazione