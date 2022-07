Per il futuro di Gaetano possibile prestito ad un club di serie A

Il mercato del Napoli al momento è concentrato sugli acquisti, soprattutto difesa e attacco, ma anche le cessioni saranno un capitolo che verrà approfondito. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella lista delle cessioni, c’è anche Gianluca Gaetano. Il classe 2000 di Cimitile potrebbe andare un altro in anno in prestito e probabilmente alla Cremonese. La società grigiorossa ha sempre fatto intendere che lo vorrebbe avere in rosa per fargli fare esperienza in massima serie. Dopo il ritiro di Castel di Sangro, se ne saprà di più, ma una cessione in prestito è un’ipotesi da non scartare.

La Redazione