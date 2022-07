Marsilio, Pres. Regione Abruzzo: “Il Napoli troverà come sempre un’ospitalità degna della sua storia”

Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in merito all’imminente, secondo, ritiro del Napoli a Castel Di Sangro.

“Il Napoli troverà come sempre un’ospitalità degna della sua storia e delle strutture tra le migliori del Paese. Strutture all’altezza delle amichevoli internazionali che De Laurentiis e gli azzurri hanno organizzato. Siamo contenti che l’Abruzzo torni ad essere il cuore dell’estate napoletana, non vediamo l’ora di ritrovare squadra e tifosi. Speriamo di essere di buon auspicio per una stagione piena di successi. Ritiro senza Mertens, Koulibaly e Insigne? Il calcio moderno dovrebbe averci abituato a tutto, alla mancanza di bandiere. Per dei campioni che se ne andranno, altri ne arriveranno. Ne sono certo, i sostituti saranno all’altezza”