La smentita di Lotito: “La nostra rosa non ha bisogno di Mertens”

Ieri, una radio romana, aveva dato per vicinissimo l’arrivo di Mertens alla Lazio. Addirittura parlava di fira imminente. Invece, pare proprio che il club non stia pensando affatto a Dries Mertens. Lo assicura il patron biancoceleste Claudio Lotito in un virgolettato riportato da Il Messaggero: “Non ho mai contattato il belga e né gli ho offerto alcun contratto perché la nostra rosa non ne ha bisogno”.

Il presidente della Lazio poi smentisce anche la trattativa per Marcelo: “Non c’è nulla di vero, sono voci messe in giro ad hoc”.