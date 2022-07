L. Marchetti, giornalista: “Non sappiamo su chi si sia concentrato il Napoli, se va via Ounas”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista: “Deulofeu? Su di lui non risulta nulla, anche se dovesse andare via Ounas, non sappiamo su chi si sia concentrato il Napoli. Poi il mercato è imprevedibile. Solbakken ha un problemino fisico risolvibile entro 2/3 mesi, pensiamo sia difficile possa arrivare adesso. Non avrebbe senso pagare adesso per averlo indisponibile. Credo che Zerbin sia molto considerato, pariamo tanto di giovani, però quando c’è la possibilità di buttarli nella mischia ci tiriamo un po’ indietro. Zanoli resterà a fare il vice Di Lorenzo. Szoboszlai? Indicazioni precise non ne ho, oggi ti andrebbe a costare di più di quanto lo avresti pagato 2/3 anni fa. Zielinski? Se l’offerta è di 25 milioni, l’affare si fa.”

Fonte: Radio Marte