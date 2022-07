L. Marchetti, giornalista: “La squadra si sta rifacendo il volto. Voto solo sulla fiducia”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista: “Napoli? Dipende quali sono le aspettative. Il Napoli ha voluto questo percorso per svecchiare il gruppo e per necessità economiche. La squadra si sta rifacendo il volto. Stiamo assistendo ad una metamorfosi completa. Un voto al mercato del Napoli adesso glielo dai sulla fiducia. Vediamo se questo mercato permetterà alla squadra di restare competitiva per andare in Champions League, poi bisogna fare i conti con le altre. Juventus, Roma e Lazio si sono rinforzate.”

Fonte: Radio Marte