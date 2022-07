Kim-Napoli, ci siamo. All’interno accordo con clausola che vale dal secondo anno in poi

Il Napoli ha ormai virtualmente il difensore che prenderà il posto di Kalidou Koulibaly per la prossima stagione. Si tratta di Kim Min Jae del Fenerbache, che come riporta Tmw, ha raggiunto l’accordo con il club azzurro. Il calciatore sud-coreano guadagnerà per i prossimi 5 anni 2,5 milioni. La novità è che all’interno del contratto ci sarà una clausola da 42 milioni che vale dal secondo anno in poi. Manca poco e Spalletti potrà contare sul difensore e quindi un reparto ormai completato anche con Ostigard.

La Redazione