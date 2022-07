Kim ha una caratteristica che lo rende simile a Koulibaly. Il rendimento 2021/2022

Il Diagramma Radar di Delphlyx valuta il rendimento statistico del calciatore nei 90 minuti durante la stagione 2021/22. Ogni fascia, ovvero ogni fetta della torta, deve essere letta come segue : per ogni specifica statistica il software analizza i giocatori dello stesso ruolo e nella stessa fascia di campionati, in questo caso Primeira Liga portoghese, Belgian Pro League, Super Lig Turca e la Eredivisie olandese Di conseguenza, vengono calcolate le migliori performance raggiunte per singola fetta: Kim Min Jae è uno dei difensori centrali con la miglior percentuale di duelli difensivi vinti della suddetta fascia di campionati. Queste caratteristiche lo hanno reso appetibile sul mercato, con il Rennes che sembrava ormai averlo in pugno, ma poi non ha affondato il colpo. Solo sondaggi di Inter ed Everton, il Napoli ha affondato il colpo e si stanno limando gli ultimi dettagli del contratto.

Fonte: CdS