Il Mattino – In dirittura d’arrivo il rinnovo di Meret

Alex Meret sarà il portiere titolare per la prossima stagione del Napoli, il suo rinnovo è in arrivo, come scrive Il Mattino. “Da giorni è in corso un fitto scambio di mail tra i dirigenti azzurri e l’entourage del portiere per trovare l’accordo su tutto quello che c’è ancora da definire, ma l’impressione è che la dirittura d’arrivo sia oramai alle porte. Intanto Contini è a un passo dalla Sampdoria e così il Napoli potrà definitivamente occuparsi della ricerca del vice-Meret. Sirigu resta l’opzione favorita da Spalletti, ma salgono anche le quotazioni di Neto del Barcellona”.