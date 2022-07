Il coreano è fortissimo nei duelli aerei, i suoi numeri

I numeri sono straordinari anche nelle palle intercettate e nei duelli aerei vinti: il difensore sudcoreano è un centrale moderno, veloce, con ottime letture, ma soprattutto specialista dell’uno contro uno. Dal grafico si comprende che l’ex Fenerbache è un calciatore piuttosto solido nelle skills di difesa (verde) e possesso (giallo) da migliorare i numeri dell’attacco (rosso).

Nei tristi giorni dell’addio di una colonna come Kalidou Koulibaly, in molti si staranno chiedendo giustamente se Kim riuscirà a non farlo rimpiangere. Non sarà semplice sostituire uno dei più forti difensori centrali del panorama europeo come il senegalese, ma in questo senso i numeri ci vengono in aiuto. Il sudcoreano sarà un giocatore in grado di far partire l’azione con la costruzione dal basso con la garanzia di addirittura 19,3 passaggi in avanti completati a partita: numeri che evidenziano personalità e sicurezza nei propri mezzi. Le scelte di mercato di Giuntoli sono state negli anni una certezza e in questo caso possiamo affermare che il centrale, pilastro della nazionale sudcoreana con 40 presenze, è un profilo con numeri e talento per non far rimpiangere il neo acquisto del Chelsea.

Fonte: CdS