Il “Cholito” Simeone ha detto sì al Napoli, la grande alternativa di Osi

Il mercato del Napoli, anche se solo ora, si sta lentamente sbloccando e inevitabilmente era nell’aria dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea. Con i soldi della cessione del senegalese, si può completare la rosa nei vari reparti. Ormai manca poco per Kim per la difesa e poi si passerà all’attacco. Sul reparto offensivo, però bisogna cedere Petagna e con il Monza si è in una fase avanzata. De Laurentiis, come riporta il CdS, vorrebbe togliere nel contratto il vincolo della salvezza, ma alla fine l’affare si farà. Il “Cholito” Giovanni Simeone ha detto di sì e da tempo al club azzurro. Come tutti gli argentini non si può dire di no alla squadra dove ha giocato il grande Diego, ma dovrà attendere ancora un po’ come gli ha fatto capire Giuntoli. Sarebbe una valida alternativa ad Osimhen per l’attacco.

La Redazione